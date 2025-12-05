 Aller au contenu principal
Baisse du trafic des navettes d'Eurotunnel (Getlink) en novembre
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 08:40

Getlink indique que le service de navettes LeShuttle de sa principale filiale Eurotunnel a transporté 109 545 véhicules de tourisme sous la Manche au mois de novembre, en baisse de 3% par rapport à la même période en 2024.

De même, LeShuttle Freight n'a transporté que 97 307 camions le mois dernier, soit une contraction de 7% par rapport à novembre 2024, "notamment due à la faiblesse prolongée du segment automobile" selon le groupe d'infrastructures.

Depuis le 1er janvier, plus de 2 millions de véhicules de tourisme et de 1 million de camions ont traversé la Manche à bord des navettes d'Eurotunnel, des nombres respectivement en hausse de 2% et en recul de 3% en comparaison annuelle.

Valeurs associées

GETLINK
15,4800 EUR Euronext Paris -0,13%
