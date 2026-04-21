Baisse du bénéfice trimestriel de Genuine Parts : la hausse des coûts pèse sur les marges

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Le distributeur de pièces automobiles Genuine Parts GPC.N a annoncé mardi une baisse de son bénéfice au premier trimestre, l'augmentation des dépenses dans l'ensemble du secteur ayant pesé sur ses marges en dépit d'une demande stable.

La hausse des coûts de la main-d'œuvre, les pressions constantes en matière de fret et de logistique, ainsi que l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie ont entraîné une augmentation des dépenses dans l'ensemble de l'industrie des pièces détachées automobiles.

La guerre en Iran a également freiné les dépenses discrétionnaires des consommateurs à court d'argent, et la hausse des prix de l'essence a incité certains acheteurs à envisager des véhicules électriques ou plus économes en carburant.

Toutefois, le conflit au Moyen-Orient n'a pas eu d'incidence matérielle sur les activités de Genuine Parts, a déclaré un cadre de l'entreprise en mars, citant son exposition limitée aux activités pétrolières et gazières et la demande régulière et axée sur la maintenance dans son segment industriel.

Les actions de la société basée à Atlanta ont chuté de près de 1 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

Elle a enregistré un bénéfice net de 189 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, pour le premier trimestre, contre 194 millions de dollars, soit 1,40 dollar par action, un an plus tôt.

Le segment des pièces automobiles internationales de Genuine Parts a enregistré une marge bénéficiaire d'exploitation de base de 9,1 %, en baisse de 80 points de base par rapport à l'année précédente.

Les revenustrimestriels de la société ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 6,26 milliards de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 6,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les dépenses d'exploitation totales pour le premier trimestre ont augmenté de 8,9 % pour atteindre 2,05 milliards de dollars.

Genuine Parts a réitéré sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 7,50 à 8 dollars par action.

La société a déclaré en février qu'elle scinderait en deux sociétés, car ses activités automobiles et industrielles pourraient avoir une plus grande valeur séparément.

Cette décision fait suite à des mois d'engagement avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, qui a exhorté le distributeur de pièces automobiles à améliorer ses opérations et ses marges.