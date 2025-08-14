Baisse du bénéfice trimestriel de Deere en raison de l'impact des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions du fabricant d'équipement agricole Deere & Co DE.N chutent d'environ 7 % à 478,01 $ avant l'ouverture du marché

** Deere a annoncé un bénéfice inférieur pour le troisième trimestre , pénalisé par une demande atone et des vents contraires provenant des tarifs douaniers américains

** Le bénéfice net du troisième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, contre 1,73 milliard de dollars, soit 6,29 dollars par action, un an plus tôt

** La société Deere a également réduit la limite supérieure de ses prévisions de bénéfices annuels à 5,25 milliards de dollars, contre 5,50 milliards de dollars précédemment

** À la dernière clôture, les actions avaient augmenté de 21,2 % depuis le début de l'année