CAC 40
7 838,88
+0,43%
Baisse du bénéfice de Deere au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements agricoles Deere & Co DE.N a annoncé jeudi un bénéfice en baisse pour le troisième trimestre, pénalisé par une demande en berne et les vents contraires des droits de douane américains.

Le bénéfice net de la société pour le trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, soit 4,75 dollars par action, contre 1,73 milliard de dollars, soit 6,29 dollars par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

CNH INDUSTRIAL
12,830 USD NYSE +2,60%
DEERE & CO
513,345 USD NYSE +1,51%
