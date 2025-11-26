 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,17
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baisse du bénéfice de Deere au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 12:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions dans le paragraphe 2 et d'informations générales dans l'ensemble du document)

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un bénéfice en baisse pour le quatrième trimestre, plombé par les faibles marges de ses tracteurs et moissonneuses-batteuses.

Les actions de la société ont chuté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

Deere, connu pour ses tracteurs verts et jaunes, tire près de 50 % de son chiffre d'affaires de ses clients aux États-Unis, où la faiblesse des prix des récoltes et le recours à des locations moins coûteuses ont pesé sur la demande de nouveaux équipements agricoles.

En outre, les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent fortement des matières premières importées.

Le fabricant de matériel agricole a enregistré un bénéfice net trimestriel de 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, pour le trimestre, en baisse par rapport à 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, au cours de la période correspondante de l'année précédente.

Valeurs associées

CNH INDUSTRIAL
9,705 USD NYSE +1,68%
DEERE & CO
498,155 USD NYSE +2,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank