Baisse du bénéfice de Deere au quatrième trimestre

Deere & Co DE.N a annoncé mercredi un bénéfice en baisse pour le quatrième trimestre, plombé par les faibles marges de ses tracteurs et moissonneuses-batteuses.

Les actions de la société ont chuté d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

Deere, connu pour ses tracteurs verts et jaunes, tire près de 50 % de son chiffre d'affaires de ses clients aux États-Unis, où la faiblesse des prix des récoltes et le recours à des locations moins coûteuses ont pesé sur la demande de nouveaux équipements agricoles.

En outre, les droits de douane considérables imposés par le président américain Donald Trump ont eu un impact sur les entreprises de tous les secteurs, en particulier sur les entreprises manufacturières et industrielles qui dépendent fortement des matières premières importées.

Le fabricant de matériel agricole a enregistré un bénéfice net trimestriel de 1,06 milliard de dollars, soit 3,93 dollars par action, pour le trimestre, en baisse par rapport à 1,24 milliard de dollars, soit 4,55 dollars par action, au cours de la période correspondante de l'année précédente.