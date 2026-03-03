Baisse du bénéfice d'AutoZone au deuxième trimestre en raison de vents contraires liés à l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AutoZone AZO.N a annoncé une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre mardi, les marges du distributeur de pièces détachées automobiles ayant été entamées par des vents contraires inflationnistes.

Les actions de la société ont chuté d'environ 6 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

Les tarifs douaniers, les tempêtes hivernales et un marché automobile en dents de scie ont mis sous pression le distributeur de pièces automobiles basé à Memphis, dans le Tennessee, au cours de l'année écoulée, malgré une demande constante de la part des consommateurs pour des pièces automobiles.

AutoZone a déclaré que son segment national a bénéficié de l'augmentation des ventes de produits de bricolage et de produits commerciaux au cours du deuxième trimestre, malgré les tempêtes hivernales de janvier qui ont causé des perturbations.

Son chiffre d'affaires global pour le trimestre clos le 12 février a augmenté de 8,15 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 4,27 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise déclare des ventes trimestrielles de 4,31 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice net trimestriel d'AutoZone a chuté à 469 millions de dollars, soit 27,63 dollars par action, contre 488 millions de dollars, soit 28,29 dollars, il y a un an. Les analystes s'attendaient à un bénéfice trimestriel de 27,13 dollars par action.