Baisse des ventes et de la production d'automobiles au Brésil en novembre

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont chuté en novembre par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea lundi.

Selon Anfavea, les ventes ont baissé de 8,5 % au cours du mois pour atteindre 238 564 unités, tandis que la production a baissé de 11,6 % pour atteindre 219 058 unités.