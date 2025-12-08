 Aller au contenu principal
Baisse des ventes et de la production d'automobiles au Brésil en novembre
08/12/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les ventes et la production d'automobiles au Brésil ont chuté en novembre par rapport au mois précédent, selon les données publiées par l'association des constructeurs automobiles Anfavea lundi.

Selon Anfavea, les ventes ont baissé de 8,5 % au cours du mois pour atteindre 238 564 unités, tandis que la production a baissé de 11,6 % pour atteindre 219 058 unités.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
76,035 USD NYSE +1,00%
HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
RENAULT
36,9400 EUR Euronext Paris -0,70%
STELLANTIS
10,3460 EUR Euronext Paris -0,63%
TOYOTA MOTOR
16,848 EUR Tradegate -0,31%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
VOLKSWAGEN VZ
106,350 EUR XETRA -0,51%


