Baisse des ventes de voitures en Chine en janvier

(AOF) - Les constructeurs automobiles chinois sont attendus en baisse après que la CPCA (Association chinoise des voitures de tourisme) a annoncé que les ventes de voitures en Chine ont chuté de 12 % en janvier sur un an, soit la première baisse depuis septembre et la plus forte baisse depuis près d'un an. Selon Reuters, les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont progressé de 10,5 % en janvier pour représenter 41,2 % des ventes totales, signant le deuxième mois consécutif où ces véhicules ne parviennent pas à surpasser les voitures à essence.