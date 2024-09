Baisse des taux : Generali AM met en garde contre un optimisme excessif

(AOF) - "Après un pessimisme excessif en matière d'inflation au premier semestre, les marchés risquent maintenant de se précipiter dans des espoirs démesurés d'assouplissement rapide de la politique dans un contexte de fort optimisme en matière de désinflation et d'inquiétudes cycliques". C'est ce qu'affirme l'équipe de Generali Asset Management. "Alors que la poursuite de la désinflation et la perspective de baisses de taux maintiennent les rendements orientés à la baisse à moyen terme, nous réduisons pour l'instant notre recommandation d'exposition à la duration longue", annoncent les gérants.

"La croissance mondiale est devenue plus irrégulière, mais nous estimons que la tendance à l'expansion modérée est toujours intacte et que les risques de récession aux États-Unis sont faibles", ajoute Generali AM, qui pointe une situation "propice à une surpondération prudente des actifs à risque".