Baisse des stocks de terres rares alors que les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions des mineurs de terres rares cotées en bourse aux États-Unis chutent en début de séance

** Washington et Pékin sont parvenus à un cadre pour un accord commercial qui pourrait suspendre les droits de douane américains prévus et les contrôles chinois à l'exportation sur les minéraux critiques, atténuant les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui ont stimulé le secteur cette année

** Les actions de Critical Metals CRML.O chutent de 10,3%

** USA Rare Earth USAR.O chute de 8,4%, MP Materials

MP.N baisse de 5,6%, NioCorp NB.O baisse de 6,8% et Energy Fuels UUUU.A chute de 3,9%

** Les actions de Trilogy Metals TMQ.N baissent de 7,7 % et celles de Ramaco Resources METC.O chutent de 4,2 %

** La Chine produit plus de 90 % des terres rares transformées et des aimants en terres rares dans le monde; les États-Unis ne possèdent qu'une seule mine de terres rares