Baisse des prévisions annuelles de Campbell's

11 mars - ** Les actions du fabricant de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O ont baissé de ~6% à 23,27 $ avant le marché

** La société a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, car elle s'attend à ce que la demande soit freinée par le déplacement des consommateurs soucieux de leur budget vers des alternatives moins chères, dans un contexte d'incertitude macroéconomique croissante.

** Les ventes nettes organiques annuelles devraient baisser de 1 % à 2 %, par rapport à sa précédente prévision, comprise entre une baisse de 1 % et une hausse de 1 %.

** Le bénéfice annuel ajusté par action devrait se situer entre 2,15 et 2,25 dollars, ce qui est inférieur à sa précédente prévision, comprise entre 2,40 et 2,55 dollars.

** Chiffre d'affaires net de 2,56 milliards de dollars au deuxième trimestre, par rapport aux estimations de 2,61 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Publication d'un bénéfice par action ajusté de 51 cents pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 57 cents

** L'action a chuté de 33% en 2025