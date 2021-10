Baisse des marchés : les gérants d’actifs préfèrent réduire le risque

(Crédits photo : Rawpixel - )

Le mois de septembre n'a pas été de tout repos. En effet, un ton un peu moins accommodant de la part de la Federal Reserve américaine a eu raison de l'euphorie des marchés. Si l'on ajoute à cela, la menace de l'effondrement d'Evergrande, la pénurie de matières premières et l'inflation persistante, on comprend mieux l'anxiété retrouvée des investisseurs.

Les marchés boursiers ralentissent

Ainsi, pour la deuxième fois depuis le début de l'année, les US terminent le mois dans le rouge (-2,6%) mais font tout de même mieux que le vieux continent grâce à l'effet de change.

En Europe, la correction de la fin de trimestre n'a épargné aucun style, même si les valeurs de croissance sont plus à plaindre (-5,51%) que leurs sœurs « value » (-0,78%). Les secteurs qui ont plus pâti de ces respirations de marché sont les services aux collectivités ( -8,75%), suivi de près par les matériaux (-7,52%) et la technologie (-6,65%). Les grands gagnants du mois sont d'une part le secteur de l'énergie qui est l'un des rares à terminer dans le vert (+12,72%) et d'autre part, les financières portées par la hausse des taux (+ 0,13%).

L'annonce par la Fed d'une prochaine réduction du montant de ses rachats d'actifs mensuels et du relèvement de ses prévisions d'inflation se sont fait ressentir sur les taux longs de part et d'autre de l'Atlantique. Le 10 ans US repasse la barre symbolique des 1,5%.

Dans ce contexte qu'ont fait les gérants flexibles ?

Globalement, prudence et prises de profit sont au rendez-vous ! On constate des baisses d'exposition actions de 5 à 10% et… aucune dynamisation, ce qui est assez rare pour le souligner.

Ainsi, Tikehau International Cross Assets passe son exposition actions de 31% à 23%. Malgré cela, la gestion a procédé à des achats, notamment dans le secteur de la consommation de base. Même son de cloche chez Sanso Investment Solutions. Sur leur fonds Sanso Convictions, l'exposition actions a baissé de 30% à 27% en septembre. Cette réduction tactique a été réalisée sur les actions américaines qui affichent, selon le gérant, un niveau de valorisation élevé couplé à un risque dans les prochains mois de réduction par la FED de son programme d'achat d'actifs.

Dans le fonds M&G (Lux) Dynamic Allocation de M&G Investments, l'exposition aux actions a été réduite de 46,4% à 40%. Malgré le consensus dominant selon lequel les actions sont la seule alternative, le gérant pense qu'il existe des risques évidents : hausse des taux, bénéfices plus faibles que prévus et valorisations déjà élevées.

Sur Invest Latitude Equilibre (Invest AM), l'exposition actions passe de 53% à 48%, notamment via un short NASDAQ. Mouvement d'ampleur similaire dans Sycomore Next Generation (Sycomore AM) qui passe de 37% à 31% en actions. Pour rappel, ce fonds était à 40% courant juillet

Idem chez Carmignac Gestion avec Carmignac Emerging Patrimoine qui passe de 40% à 33%, en initiant principalement des positions vendeuses sur les indices actions indien (NIFTY) et sud-africain (FTSE JSE).

Baisse d'exposition également dans JPM Global Macro Opportunites (JP Morgan AM) qui passe de 34% à 27% ou dans Echiquier Allocation Flexible (La Financière de l'Echiquier) qui passe de 50% à 43% d'actions. Alexis Bienvenu, le gérant, reste très vigilant sur le risque de taux, couplé à des valorisations élevées sur les actions.

Du côté des fonds Long / Short, la baisse d'exposition est également sensible. Ainsi, Eleva Absolute Return Europe de Eleva Capital passe de 25% à 14% d'exposition nette avec une réduction continue de la patte value.

R-Co Valor est resté stable sur son exposition actions. Toutefois, des renforcements sur la partie croissance et défensive du portefeuille ont été effectués par Rothschild & Co AM Europe, en parallèle d'un allégement de la partie la plus cyclique.

A noter des mouvements sur la sensibilité obligataire au sein de la gamme patrimoniale de Carmignac : elle augmente sur Carmignac Emerging Patrimoine passant de moins de 2 à 4. A l'inverse, elle baisse de 2,2 à 0,45 dans Carmignac Patrimoine via des shorts Treasuries et Bund.