Baisse des actions, hausse du pétrole : le risque d'un conflit prolongé au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le pétrole dépasse les 100 dollars le baril, le Brent grimpe de 17 %

* Le Nikkei en baisse de plus de 5 %, Wall St et les marchés à terme de l'UE dérapent

* Les rendements des bons du Trésor augmentent, les contrats à terme sur les fonds de la Fed diminuent en raison du risque d'inflation

* Le dollar est demandé comme source de liquidité, l'euro chute

(Commentaires d'analystes, indices boursiers et rendements) par Wayne Cole

Les marchés boursiers ont chuté en Asie lundi, alors que l'impulsion inflationniste de la hausse des prix du pétrole menaçait d'augmenter le coût de la vie, et peut-être les taux d'intérêt, à travers le monde, tandis que la soif de liquidités des investisseurs maintenait le dollar américain en demande.

Le Brent LCOc1 a bondi de 17 % pour atteindre 108,77 dollars le baril, ce qui représente la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie en 2020 et s'ajoute à la hausse de 28 % enregistrée la semaine dernière. Le brut américain CLc1 a augmenté de 18% à 107,56 dollars, menaçant de faire grimper rapidement les prix de l'essence.

L'Iran a nommé Mojtaba Khamenei pour succéder à son père Ali Khamenei en tant que chef suprême, indiquant que les partisans de la ligne dure restent fermement aux commandes à Téhéran, une semaine après le début de son conflit avec les États-Unis et Israël.

Il est peu probable que le président américain Donald Trump , qui avait déclaré le fils "inacceptable", accueille favorablement cette décision.

En l'absence de tout signe de fin des hostilités au Moyen-Orient et alors que les pétroliers n'osent toujours pas traverser le détroit d'Ormuz, les investisseurs s'attendent à une longue période de hausse des coûts de l'énergie. O/R

"L'économie mondiale reste dépendante du flux concentré de pétrole et de gaz naturel du Moyen-Orient à travers le détroit d'Ormuz", a noté Bruce Kasman, économiste en chef chez JPMorgan.

"Le scénario à court terme est celui d'un pic à 120 dollars le baril, suivi d'une modération lorsque le conflit s'apaisera bientôt", a-t-il ajouté. "Mais en l'absence d'une résolution politique claire et décisive, les prix du pétrole brut Brent devraient s'établir à un niveau élevé de 80 dollars le baril jusqu'au milieu de l'année."

Selon M. Kasman, un tel résultat pourrait réduire la croissance économique mondiale de 0,6 % en rythme annuel pour le premier semestre de cette année et augmenter les prix à la consommation de 1 % en rythme annuel.

Il a averti qu'un conflit plus large et durable pourrait faire passer le pétrole au-dessus de 120 dollars le baril et risquerait d'entraîner une récession mondiale.

Le Japon, grand importateur de pétrole et de gaz, n'a pas été épargné par ces nouvelles. Le Nikkei .N225 a chuté de 6,2 %, en plus de la baisse de 5,5 % enregistrée la semaine dernière.

Le marché sud-coréen, en pleine effervescence, est retombé plus près de la terre avec une chute de 7,3 %, après avoir déjà perdu plus de 10 % la semaine dernière.

Les ventes ont gagné Wall Street, les contrats à terme du S&P 500 ESc1 perdant 1,8 %, tandis que les contrats à terme du Nasdaq NQc1 ont chuté de 2,1 %. En Europe, les contrats à terme EUROSTOXX 50 STXEc1 et DAX FDXc1 ont tous deux chuté de 2,5 %.

LES BANQUES CENTRALES FACE AU CASSE-TÊTE DE L'INFLATION

Sur les marchés obligataires, le risque d'une hausse de l'inflation l'a emporté sur les considérations de refuge et les rendements des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 5 points de base pour atteindre 4,189 %, après un creux de 3,926 % il y a tout juste une semaine.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt 0#FF: ont également reculé, les investisseurs craignant que le risque d'une hausse de l'inflation ne rende plus difficile l'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale , même si les chiffres décevants de l'emploi semblent plaider en faveur d'une relance.

Les données sur les prix à la consommation aux États-Unis, attendues mercredi, devraient montrer que le rythme annuel s'est maintenu à 2,4 % en février.

La mesure préférée de la Fed, l'inflation de base, sera publiée vendredi et devrait se maintenir à 3,0 %, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la banque centrale, et les analystes estiment qu'il y a un risque de chiffre encore plus élevé.

Le danger d'une inflation alimentée par l'énergie a conduit les marchés à parier que le prochain mouvement de taux de la Banque centrale européenne pourrait être à la hausse, peut-être dès le mois de juin. 0#EURIRPR

En ce qui concerne la Banque d'Angleterre, les marchés ont également commencé à évaluer à 40 % la probabilité d'un nouvel assouplissement, contre deux réductions ou plus avant le début du conflit au Moyen-Orient. 0#GBPIRPR

Les investisseurs nerveux ont recherché la liquidité des dollars tout en évitant les devises des pays importateurs nets d'énergie, notamment le Japon et une grande partie de l'Europe.

"L'Asie subit de plein fouet l'escalade des prix du pétrole et il y a peu d'endroits où se réfugier", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la recherche macroéconomique pour l'Asie hors Japon chez Mizuho.

"Le dollar doit être le plus performant, compte tenu de l'exposition du Japon et de la Corée et de la forte douleur à laquelle on peut s'attendre de la part du Brent à 107 dollars."

Le dollar s'est raffermi de 0,4% à 158,45 yens JPY=EBS , tandis que l'euro a glissé de 0,8% à 1,1520 $ EUR=EBS . Le dollar australien, souvent vendu comme couverture pendant les périodes de volatilité du marché, a dérapé de 0,9 % à 0,6964 $

AUD=D3 .

L'or a chuté de 2,4% à 5 047 dollars l'once XAU= , les courtiers spéculant sur le fait que les investisseurs ont dû comptabiliser les profits réalisés sur la longue montée du métal pour couvrir les pertes subies ailleurs. GOL/