Baisse des actions, hausse du pétrole à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump pour l'Iran

L'indice MSCI des actions mondiales a légèrement baissé mardi, tandis que les prix du pétrole brut américain se sont échangés au-dessus de 115 dollars le baril, les investisseurs attendant avec anxiété l'issue de l'impasse entre les États-Unis et l'Iran. Alors que l'Iran n'a montré aucun signe d'acceptation de l'ultimatum du président américain Donald Trump d'ouvrir le détroit d'Ormuz d'ici la fin de la journée, les médias iraniens ont rapporté que les frappes sur l'Iran s'étaient intensifiées et avaient touché des ponts ferroviaires et routiers, un aéroport et une usine pétrochimique. Donald Trump a menacé de détruire les centrales électriques iraniennes et d'autres infrastructures clés si Téhéran ne respectait pas son délai. Les investisseurs se sont concentrés sur la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa sixième semaine, alors que la volatilité des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et un ralentissement potentiel de l'économie mondiale. Les indices de Wall Street étaient en baisse mardi, ayant fait peu de progrès ces derniers jours, les espoirs d'une résolution rapide de la guerre ayant été remplacés par l'incertitude à l'approche de la date limite de mardi. VERS LA LIGNE DE TOUCHE "Soit nous détruisons (Iran), soit le problème est résolu. Cela rend les décisions d'investissement extrêmement difficiles avec les informations dont nous disposons", a déclaré Rick Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments à New Vernon, dans le New Jersey. "Cela conduit la plupart des investisseurs à se tenir à l'écart, car pourquoi tout vendre si la situation est en passe d'être résolue et pourquoi acheter quelque chose si vous risquez d'assister à une baisse très importante dans quelques jours?", a déclaré Rick Meckler, suggérant que si Donald Trump met sa menace à exécution, cela ouvrirait une "période très baissière" pour les marchés. Dans les actions américaines, à 11:44 a.m. ET (1544 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 409,83 points, soit 0,88%, à 46 260,05, le S&P 500 .SPX a perdu 60,07 points, soit 0,91%, à 6 551,76 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 276,66 points, soit 1,26%, à 21 719,95. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 5,95 points, soit 0,60%, à 991,71. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,96%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 24,74 points, soit 1,04%. Depuis le début de la guerre, fin février, l'Iran a effectivement fermé le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement mondial par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz. L'Iran s'est opposé aux pressions américaines en faveur de la réouverture du détroit, affirmant qu'il souhaitait une fin durable de la guerre plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire. Les prix du pétrole , qui ont fortement fluctué en réponse aux préoccupations de l'offre découlant de la guerre, ont augmenté mardi alors que le détroit restait fermé et que les frappes sur l'Iran s'intensifiaient. Le brut américain CLc1 était en hausse de 3,02% à 115,81 dollars le baril après avoir atteint un sommet de 117,63 dollars et le Brent LCOc1 s'échangeait à 110,14 dollars le baril, en hausse de 0,36%. LE CONFLIT DÉCLENCHE DES CRAINTES ÉCONOMIQUES Les inquiétudes relatives à l'inflation ont également bouleversé les perspectives des taux mondiaux, les opérateurs ne prévoyant plus de réductions de taux de la part de la Réserve fédérale américaine cette année. Dans les devises , le dollar américain s'est échangé près de ses niveaux les plus élevés en près de 11 mois, les investisseurs faisant une pause avant la date limite fixée par les États-Unis pour l'Iran. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a diminué de 0,07% à 99,93, avec l'euro EUR= en hausse de 0,23% à 1,1569 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,18% à 159,94. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,45% à 68 119,25 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 3,34% à 2 077,21 dollars. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements ont légèrement progressé à l'approche de l'échéance iranienne. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 2,8 points de base à 4,363%, contre 4,335% lundi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 4,1 points de base à 4,9306%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,2 point de base à 3,862%. En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont peu changé, la prudence prévalant. L'or au comptant XAU= est resté stable à 4 647,46 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,22% à 4 646,60 dollars l'once. Cependant, l'argent au comptant XAG= a chuté de 2,38% à 71,05 dollars l'once, tandis que les contrats à terme sur l'argent américain SIc1 ont chuté de 2,28% à 71,01 dollars l'once.