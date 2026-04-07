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Baisse des actions, hausse du pétrole à l'approche de la date butoir fixée par Donald Trump pour l'Iran
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 18:28

L'indice MSCI des
actions mondiales a légèrement baissé mardi, tandis que les prix
du pétrole brut américain se sont échangés au-dessus de 115
dollars le baril, les investisseurs attendant avec anxiété
l'issue de l'impasse entre les États-Unis et l'Iran.
    Alors que l'Iran n'a montré aucun signe d'acceptation de
l'ultimatum du président américain Donald Trump d'ouvrir le
détroit d'Ormuz d'ici la fin de la journée, les médias iraniens
ont rapporté que les frappes sur l'Iran  s'étaient
intensifiées et avaient touché des ponts ferroviaires et
routiers, un aéroport et une usine pétrochimique. Donald Trump a
menacé de détruire les centrales électriques iraniennes et
d'autres infrastructures clés si Téhéran ne respectait pas son
délai.
    Les investisseurs se sont concentrés sur la guerre
américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa sixième
semaine, alors que la volatilité des prix du pétrole a ravivé
les inquiétudes concernant l'inflation et un ralentissement
potentiel de l'économie mondiale. Les indices de Wall Street
étaient en baisse mardi, ayant fait peu de progrès ces derniers
jours, les espoirs d'une résolution rapide de la guerre ayant
été remplacés par l'incertitude à l'approche de la date limite
de mardi. 
    VERS LA LIGNE DE TOUCHE
    "Soit nous détruisons (Iran), soit le problème est résolu.
Cela rend les décisions d'investissement extrêmement difficiles
avec les informations dont nous disposons", a déclaré Rick
Meckler, partenaire de Cherry Lane Investments à New Vernon,
dans le New Jersey. 
    "Cela conduit la plupart des investisseurs à se tenir à
l'écart, car pourquoi tout vendre si la situation est en passe
d'être résolue et pourquoi acheter quelque chose si vous risquez
d'assister à une baisse très importante dans quelques jours?", a
déclaré Rick Meckler, suggérant que si Donald Trump met sa
menace à exécution, cela ouvrirait une "période très baissière"
pour les marchés. 
    Dans les actions américaines, à 11:44 a.m. ET (1544 GMT), le
Dow Jones Industrial Average  .DJI  a chuté de 409,83 points,
soit 0,88%, à 46 260,05, le S&P 500  .SPX  a perdu 60,07 points,
soit 0,91%, à 6 551,76 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
276,66 points, soit 1,26%, à 21 719,95. 
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
5,95 points, soit 0,60%, à 991,71.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a reculé de 0,96%,
tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a perdu
24,74 points, soit 1,04%.
    Depuis le début de la guerre, fin février, l'Iran a
effectivement fermé le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement
mondial par lequel transite un cinquième du pétrole et du gaz.
L'Iran s'est opposé aux pressions américaines en faveur de la
réouverture du détroit, affirmant qu'il souhaitait une fin
durable de la guerre plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire. 
    Les prix du pétrole , qui ont fortement fluctué en
réponse aux préoccupations de l'offre découlant de la guerre,
ont augmenté mardi alors que le détroit restait fermé et que les
frappes sur l'Iran s'intensifiaient. 
    Le brut américain  CLc1  était en hausse de 3,02% à 115,81
dollars le baril après avoir atteint un sommet de 117,63 dollars
et le Brent  LCOc1  s'échangeait à 110,14 dollars le baril, en
hausse de 0,36%.
    LE CONFLIT DÉCLENCHE DES CRAINTES ÉCONOMIQUES
    Les inquiétudes relatives à l'inflation ont également
bouleversé les perspectives des taux mondiaux, les opérateurs ne
prévoyant plus de réductions de taux de la part de la Réserve
fédérale américaine cette année. 
Dans les devises , le dollar américain s'est échangé près
de ses niveaux les plus élevés en près de 11 mois, les
investisseurs faisant une pause avant la date limite fixée par
les États-Unis pour l'Iran.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a
diminué de 0,07% à 99,93, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,23%
à 1,1569 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,18% à 159,94.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de
2,45% à 68 119,25 dollars. L'ethereum  ETH=  a reculé de 3,34% à
2 077,21 dollars.
En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les
rendements ont légèrement progressé à l'approche de l'échéance
iranienne.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 2,8 points de base à 4,363%,
contre 4,335% lundi en fin de journée, tandis que le rendement
des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 4,1 points de
base à 4,9306%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,2 point de base à
3,862%.
    En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont
peu changé, la prudence prévalant. 
    L'or au comptant  XAU=  est resté stable à 4 647,46 dollars
l'once, tandis que les contrats à terme sur l'or américain
 GCc1  ont baissé de 0,22% à 4 646,60 dollars l'once. Cependant,
l'argent au comptant  XAG=  a chuté de 2,38% à 71,05 dollars
l'once, tandis que les contrats à terme sur l'argent américain
 SIc1  ont chuté de 2,28% à 71,01 dollars l'once.

Valeurs associées

Argent
71,90 USD Six - Forex 1 -1,26%
BTC/USD
68 395,6938 USD CryptoCompare -1,62%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 471,71 Pts Index Ex -0,42%
EUR/USD SPOT
1,1570 USD Six - Forex 1 +0,24%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
21 865,14 Pts Index Ex -0,60%
Nikkei 225
53 429,56 Pts Six - Forex 1 +0,03%
Or
4 659,56 USD Six - Forex 1 +0,19%
Pétrole Brent
110,60 USD Ice Europ +1,47%
Pétrole WTI
115,31 USD Ice Europ +2,40%
S&P 500 INDEX
6 586,84 Pts CBOE -0,38%
SAMSUNG ELECTRON
65,2100 USD OTCBB 0,00%
STOXX Europe 600
590,59 Pts DJ STOXX -1,01%
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USA BENCHMARK 2A
3,910 Rates +1,59%
USD/JPY SPOT
159,9200 Six - Forex 1 +0,15%
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