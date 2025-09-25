Baisse des actions, hausse du dollar, alors que les données atténuent les espoirs d'assouplissement de la politique monétaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le dollar progresse avec les rendements des bons du Trésor à 10 ans.

*

Des données américaines plus fortes que prévu réduisent les espoirs de réduction des taux d'intérêt.

*

La Suisse maintient ses taux d'intérêt à zéro.

*

Les contrats à terme sur le Brent s'établissent en légère hausse, le WTI est proche de la stabilité.

(Mise à jour après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Marc Jones

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu du terrain tandis que le dollar a augmenté, les investisseurs craignant que les données économiques américaines étonnamment fortes de jeudi n'incitent la Réserve fédérale à se montrer plus prudente en matière de réduction des taux d'intérêt. Les rendements du Trésor américain ont également augmenté après que le Bureau d'analyse économique du Département du commerce a déclaré que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre, stimulée par une baisse des importations et une reprise des dépenses de consommation. Le produit intérieur brut du deuxième trimestre a augmenté à un taux annualisé de 3,8 %, révisé à la hausse, alors que les rapports initiaux faisaient état d'un taux de 3,3 %. Par ailleurs, les nouvelles commandes de biens d'équipement clés fabriqués aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août, mais une baisse des expéditions de ces biens suggère un rythme de croissance modéré des dépenses d'équipement des entreprises au cours de ce trimestre. Le département du travail a déclaré jeudi que le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de 14 000 pour atteindre 218 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 septembre. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 235 000 demandes pour la semaine écoulée. "Si l'on veut que les actions continuent à progresser et à s'élargir par rapport à ce que l'on a vu ces deux dernières années, il faut que la dynamique qui s'est créée au cours de l'été en termes d'assouplissement de la Fed se poursuive jusqu'en 2026", a déclaré Matt Stucky, gestionnaire de portefeuille en chef pour les actions à la Northwestern Mutual Wealth Management Company. Toujours jeudi, Austan Goolsbee, président de la Fed Bank of Chicago , a déclaré que, bien qu'il soutienne la réduction des taux d'intérêt de la semaine dernière en raison du refroidissement du marché du travail, il n'était pas disposé à assouplir davantage la politique monétaire alors que l'inflation est supérieure à l'objectif et évolue dans le mauvais sens. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran , a déclaré lors de l'émission "Mornings with Maria" de Fox Business que l'économie américaine est plus vulnérable aux chocs en ce moment, en raison des taux d'intérêt élevés basés sur des craintes d'inflation non fondées parmi les décideurs politiques de la Réserve fédérale. La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly , a déclaré jeudi que la banque centrale américaine devait probablement réduire encore ses taux d'intérêt, mais qu'elle devait le faire progressivement, en tenant compte des risques liés à son double objectif de plein emploi et de stabilité des prix. À Wall Street , les indices ont enregistré leur troisième jour consécutif de pertes et ont touché leur plus bas niveau en une semaine, après des clôtures record lundi. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a terminé en baisse de 173,96 points, soit 0,38 %, à 45 947,32, tandis que le S&P 500

.SPX a perdu 33,25 points, soit 0,50 %, à 6 604,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 113,16 points, soit 0,50 %, pour terminer à 22 384,70. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 6,15 points, soit 0,63 %, à 973,10, marquant sa troisième journée consécutive de pertes après avoir atteint un record à la clôture lundi. Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,66 % après avoir touché son plus bas niveau depuis le 5 septembre, les valeurs de la technologie médicale étant sous pression après l'annonce de l'ouverture par les États-Unis de nouvelles enquêtes liées aux importations, tandis que les investisseurs se sont concentrés sur les commentaires de la Fed. En ce qui concerne les obligations d'État, les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté jeudi suite à des données économiques plus fortes que prévu pour le deuxième trimestre , ce qui pourrait renforcer les arguments en faveur d'une pause des taux de la part de la Fed lors de sa réunion d'octobre. "Il semble que nous réagissions davantage à la surprise de la hausse du PIB", a déclaré Molly Brooks, stratège des taux américains chez TD Securities, à propos de la hausse des rendements des bons du Trésor à deux et dix ans. "(Mais) je pense que les marchés ont toujours tendance à voir un ralentissement des données à l'avenir." Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 2,5 points de base à 4,172 %, contre 4,147 % mercredi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,8 point de base à 4,7497 %. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 6,1 points de base à 3,659 %, contre 3,598 % mercredi soir. Dans les devises , le dollar a gagné contre ses pairs, y compris l'euro et le yen, sur les signes que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au deuxième trimestre, ce qui pourrait limiter l'assouplissement des taux de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,66 % à 98,48. L'euro EUR= a baissé de 0,64 % à 1,1662 dollar, tandis que face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,58 % à 149,76. Contre le franc suisse CHF= , le dollar s'est renforcé de 0,6 % après que la Banque nationale suisse ait maintenu les taux d'intérêt à zéro jeudi, dans sa première pause depuis fin 2023. Les prix du pétrole ont abandonné leurs pertes antérieures pour s'établir près du plus haut de clôture de sept semaines de mercredi, les données économiques ayant tempéré l'optimisme sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt. Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 0,02 %, ou 1 cent, à 64,98 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 69,42 dollars le baril, en hausse de 0,16 %, ou 11 cents sur la journée. L'or, valeur refuge, , s'est redressé après les pertes subies en début de séance, mais reste en dessous du pic de mercredi. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,38 % à 3 749,94 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,06 % à 3 734,20 dollars l'once. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= était en baisse de 3,79 % à 109 297,18 $ après avoir atteint son niveau le plus bas depuis début septembre.