Baisse des actions du groupe Emcor après la cession de l'unité britannique
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions de la société américaine de construction et d'ingénierie Emcor Group EME.N chutent de 1,54 % à 634,74 $

** La société annonce la vente de son unité de services de construction au Royaume-Uni à OCS Group UK Ltd pour ~190 millions de livres (255,36 millions de dollars) valeur d'entreprise.

** L'entreprise déclare que l'opération améliorera son profil de marge d'exploitation

** Emcor prévoit d'utiliser le produit de la vente pour développer ses activités de construction électrique et mécanique et de services mécaniques

** Malgré la baisse de la séance, les actions sont en hausse de 40 % depuis le début de l'année

(1 $ = 0,7440 livre)

