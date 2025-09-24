Baisse des actions du groupe Emcor après la cession de l'unité britannique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Les actions de la société américaine de construction et d'ingénierie Emcor Group EME.N chutent de 1,54 % à 634,74 $
** La société annonce la vente de son unité de services de construction au Royaume-Uni à OCS Group UK Ltd pour ~190 millions de livres (255,36 millions de dollars) valeur d'entreprise.
** L'entreprise déclare que l'opération améliorera son profil de marge d'exploitation
** Emcor prévoit d'utiliser le produit de la vente pour développer ses activités de construction électrique et mécanique et de services mécaniques
** Malgré la baisse de la séance, les actions sont en hausse de 40 % depuis le début de l'année
(1 $ = 0,7440 livre)
