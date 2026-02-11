 Aller au contenu principal
Baisse des actions d'AppLovin ; résultats attendus après la cloche
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 21:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions d'AppLovin APP.O étaient en baisse de 3,7 % dans les échanges de l'après-midi mercredi, la société devant annoncer un chiffre d'affaires et un bénéfice par action plus élevés dans ses résultats trimestriels, attendus après la cloche de clôture

** La société de technologie mobile devrait annoncer un chiffre d'affaires de 1,60 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre 1,37 milliard de dollars il y a un an, et un bénéfice par action ajusté de 2,93 dollars, contre 1,73 dollar il y a un an, selon LSEG ** Dans son dernier rapport , APP a battu les estimations de chiffre d'affaires du 3e trimestre et a prévu un chiffre d'affaires pour le 4e trimestre compris entre 1,57 et 1,60 milliard de dollars

** L'objectif de cours médian à 12 mois sur l'action est de 750 $, la dernière valeur étant de 455,42 $

** Les recommandations des analystes sur le titre comprennent 26 notes "achat fort" ou "achat", trois notes "maintien" et une note "vente", sur la base des données de LSEG

** Les actions du secteur des logiciels ont été sous les feux de la rampe; elles ont été vendues la semaine dernière sur fond de craintes de perturbations liées à l'IA

** APP a chuté d'environ 32 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 0,6 % du Nasdaq .IXIC sur la même période

