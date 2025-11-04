 Aller au contenu principal
Baisse de plus de 4% du CA à neuf mois pour Delfingen
04/11/2025

Delfingen, spécialiste des solutions de protection des câblages électriques pour l'automobile et l'industrie, affiche un chiffre d'affaires en baisse de 4,4% à 310,6 millions d'euros (-2,8% à taux de change constants) pour les 9 premiers mois de 2025.

En excluant l'arrêt volontaire de contrats non contributifs liés à l'activité 'tubes pour transferts de fluides' (FTT), décidée en vue d'améliorer la marge opérationnelle, la progression des ventes aurait été de +0,6% sur 9 mois et de +4% sur le 3e trimestre.

'L'activité a été portée par la croissance toujours soutenue en Asie et le redressement des ventes en Europe. L'activité industrie renoue avec une bonne dynamique commerciale au cours de ce trimestre', précise le groupe.

Dans les conditions actuelles, Delfingen se dit confiant dans une marge opérationnelle courante supérieure à 7% en 2025, en forte amélioration, conjuguée à une hausse de sa génération de trésorerie et à une réduction significative de son levier d'endettement.

DELFINGEN
DELFINGEN
34,900 EUR Euronext Paris +0,87%
