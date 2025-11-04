Baisse de plus de 4% du CA à neuf mois pour Delfingen
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 07:07
En excluant l'arrêt volontaire de contrats non contributifs liés à l'activité 'tubes pour transferts de fluides' (FTT), décidée en vue d'améliorer la marge opérationnelle, la progression des ventes aurait été de +0,6% sur 9 mois et de +4% sur le 3e trimestre.
'L'activité a été portée par la croissance toujours soutenue en Asie et le redressement des ventes en Europe. L'activité industrie renoue avec une bonne dynamique commerciale au cours de ce trimestre', précise le groupe.
Dans les conditions actuelles, Delfingen se dit confiant dans une marge opérationnelle courante supérieure à 7% en 2025, en forte amélioration, conjuguée à une hausse de sa génération de trésorerie et à une réduction significative de son levier d'endettement.
Valeurs associées
|34,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
