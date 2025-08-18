Baisse de la demande de gaz dans deux des principales usines de GNL américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux des plus grandes usines d'exportation de gaz naturel liquéfié des États-Unis ont enregistré des baisses importantes de la demande de gaz naturel lundi, ce qui suggère que certaines parties de leurs installations pourraient être en panne, selon les données de la société financière LSEG.

L'usine d'exportation LNG.N Sabine Pass de Cheniere au Texas, qui utilise jusqu'à 4,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, était en baisse à 3,7 milliards de pieds cubes, et l'usine SRE.N Cameron LNG de Sempra en Louisiane, qui traite 2 milliards de pieds cubes par jour, était en baisse à 1,3 milliard de pieds cubes, selon les données de LSEG.

Cheniere a refusé de commenter, tandis que Sempra n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Sabine Pass est la plus grande usine de GNL des États-Unis et Cameron la quatrième. Ensemble, elles ont contribué à maintenir les États-Unis au rang de premier exportateur mondial de GNL depuis 2023.

La baisse de la consommation de ces deux installations a ramené la demande du jour à 14,7 milliards de pieds cubes, le niveau le plus bas depuis deux mois, selon les données de LSEG.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont baissé d'environ 1 % lundi matin, les contrats à terme sur le gaz pour livraison en septembre NGc1 sur le New York Mercantile Exchange ayant baissé de 2 cents pour atteindre 2,90 dollars par million d'unités thermiques britanniques.