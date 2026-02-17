Baisse de la consommation d'alcool: Verallia envisage de réduire son activité, 360 postes menacés

Usine Verallia à Chateaubernard (Charente) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Le fabricant Verallia , face à une baisse de la demande d'emballages en verre en Europe notamment en raison d'une moindre consommation d'alcool, prévoit de fermer un site en Allemagne et de réduire la voilure en France, avec 360 postes menacés.

Cette ex-filiale de Saint-Gobain prévoit de fermer son site d'Essen, en Allemagne, ce qui "impliquerait la suppression d'environ 300 postes", a précisé la société dans un communiqué mardi.

En France, elle veut arrêter l'activité d'un four en fin de vie à Châteaubernard (Charente), avec "environ 60 postes" qui seraient supprimés "exclusivement" sur la base du "volontariat".

L'industriel prévoit en France un "plan de départ volontaire autonome", qui serait "assorti d'un dispositif de pré-retraite et de mesures d'accompagnement dédiées", selon le communiqué.

Verallia impute cette baisse de volume à la réduction de la consommation d'alcool en Europe (-4 % depuis 2019), couplée à des tensions accrues sur certains flux d'exportation de ses clients, notamment "vers les États-Unis et l'Asie".

L'entreprise, qui emploie près de 11.000 personnes dans 35 usines verrières à travers 12 pays, dit aussi prévoir "une adaptation de l'outil industriel" au Royaume-Uni, mais sans préciser le nombre d'emplois concernés. Est prévu l'arrêt d'un four "en fin de vie" à Knottingley et le "redémarrage d'un four plus performant" à Leeds.

"Des options de redéploiement des effectifs entre les deux sites, géographiquement proches, sont examinées", dit Verallia, qui revendique le statut de leader européen et troisième producteur mondial de l'emballage en verre.

Les bouteilles et pots en verre, "après plusieurs années de croissance d'environ 2% en volume par an jusqu'en 2020", ont traversé "des phases successives de ralentissement pendant la Covid-19, puis de reprise post-pandémie avant de connaître un fort repli en 2023", de l'ordre de -13% en volumes.

De quoi lester la demande à un niveau "structurellement plus bas, inférieur à 2019", selon l'entreprise, qui publie ses résultats annuels pour 2025 le 24 février.

En octobre, Verallia avait révisé à la baisse ses objectifs de rentabilité pour l'année 2025 après un troisième trimestre moins porteur que prévu, dans un contexte de marché défavorable.

L'entreprise a produit en 2024 16 milliards de bouteilles et pots en verre et réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires.