Baisse de l'action SoundHound AI ; DA Davidson abaisse son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la plateforme d'intelligence vocale SoundHound AI SOUN.O en baisse de 1,4% à 10,91

** La maison de courtage DA Davidson abaisse l'objectif de cours de 17 $ à 14 $; le nouvel objectif de cours implique toujours une hausse de près de 27 % par rapport à la dernière clôture de SOUN

** La société de courtage indique que SOUN a un grand potentiel dans de nombreuses industries, mais que son approche commerciale (GTM) est plus complexe que prévu

** Elle ajoute que la montée en puissance des revenus prendra probablement plus de temps que prévu, et ce, à travers ses différents piliers d'activité.

** 7 des 9 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'au moins "acheter", tandis que d'autres recommandent de "conserver"; le titre a un objectif de cours médian de 16 $, selon les données compilées par LSEG

** SOUN a chuté d'environ 50 % l'année dernière