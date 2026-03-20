Baisse de l'action de XPeng cotée en bourse aux États-Unis, l'entreprise de VE prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 mars - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant chinois de véhicules électriques XPeng XPEV.N chutent de 5,2 % à 18,17 $ dans les échanges matinaux

** XPEV s'attend à ce que les revenus du premier trimestre se situent entre 12,20 milliards de yuans et 13,28 milliards de yuans, ce qui représenterait une baisse de 16,01 % à 22,84 % par rapport à l'année précédente ** Revenus de 22,25 milliards de yuans (3,23 milliards de dollars) au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 22,13 milliards de yuans - données compilées par LSEG ** Enregistre un bénéfice net trimestriel pour la première fois au 4ème trimestre de 383,2 millions de yuans, contre une perte de 1,33 milliards de yuans il y a un an

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% cette année

(1 $ = 6,8857 yuans chinois renminbi)