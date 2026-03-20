 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baisse de l'action de XPeng cotée en bourse aux États-Unis, l'entreprise de VE prévoit une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

20 mars - ** Les actions cotées aux Etats-Unis du fabricant chinois de véhicules électriques XPeng XPEV.N chutent de 5,2 % à 18,17 $ dans les échanges matinaux

** XPEV s'attend à ce que les revenus du premier trimestre se situent entre 12,20 milliards de yuans et 13,28 milliards de yuans, ce qui représenterait une baisse de 16,01 % à 22,84 % par rapport à l'année précédente ** Revenus de 22,25 milliards de yuans (3,23 milliards de dollars) au 4ème trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 22,13 milliards de yuans - données compilées par LSEG ** Enregistre un bénéfice net trimestriel pour la première fois au 4ème trimestre de 383,2 millions de yuans, contre une perte de 1,33 milliards de yuans il y a un an

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~6% cette année

(1 $ = 6,8857 yuans chinois renminbi)

Valeurs associées

XPENG ADS-A
18,070 USD NYSE -5,69%
XPENG RG-A
7,801 EUR Tradegate -5,24%
XPENG RG-A
10,4200 USD OTCBB 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank