Baisse de 5% du BPA d'Air Products au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 13:27
A 3,2 MdsUSD, les ventes du fournisseur de gaz industriels ont diminué de 1%, la baisse de 5% des volumes ayant été partiellement compensée par une répercussion des coûts de l'énergie de 3% plus élevée et un effet de change favorable de 1%.
Le recul des volumes toutefois été en partie compensé par une baisse des coûts, qui 'reflète principalement l'amélioration de la productivité, en partie contrebalancée par l'inflation des coûts fixes et la hausse des charges de maintenance'.
Affichant un BPA ajusté de 12,03 USD sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant le point médian de ses prévisions, Air Products l'anticipe de 12,85 à 13,15 USD pour son exercice 2025-26 (dont 2,95 à 3,10 USD sur son premier trimestre comptable).
Valeurs associées
|237,460 USD
|NYSE
|-1,36%
A lire aussi
-
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite
-
La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite
-
Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance après une avalanche de résultats, parmi lesquels ceux du groupe français Legrand, fournisseur d'équipements pour centres de données, qui pèsent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer