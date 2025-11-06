 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 019,93
-0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baisse de 5% du BPA d'Air Products au quatrième trimestre
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 13:27

Air Products publie un BPA ajusté en baisse de 5% à 3,39 dollars au titre des trois derniers mois de son exercice 2024-25, un niveau globalement conforme aux attentes, et un profit d'exploitation ajusté en repli de 4% à 812 millions de dollars.

A 3,2 MdsUSD, les ventes du fournisseur de gaz industriels ont diminué de 1%, la baisse de 5% des volumes ayant été partiellement compensée par une répercussion des coûts de l'énergie de 3% plus élevée et un effet de change favorable de 1%.

Le recul des volumes toutefois été en partie compensé par une baisse des coûts, qui 'reflète principalement l'amélioration de la productivité, en partie contrebalancée par l'inflation des coûts fixes et la hausse des charges de maintenance'.

Affichant un BPA ajusté de 12,03 USD sur l'ensemble de l'exercice écoulé, dépassant le point médian de ses prévisions, Air Products l'anticipe de 12,85 à 13,15 USD pour son exercice 2025-26 (dont 2,95 à 3,10 USD sur son premier trimestre comptable).

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
237,460 USD NYSE -1,36%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump ( AFP / Paul ELLIS )
    AstraZeneca continue de s'appuyer sur les Etats-Unis de Trump pour sa croissance
    information fournie par AFP 06.11.2025 13:27 

    Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca, qui continue d'investir massivement aux Etats-Unis tout en baissant le prix de certains médicaments outre-Atlantique sous la pression de Donald Trump, a vu son bénéfice s'envoler au troisième trimestre. Le groupe ... Lire la suite

  • La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem (c,g) et le président équatorien Daniel Noboa (c,d) à la base aérienne Eloy Alfaro, à Manta, le 6 novembre 2025 ( POOL / Alex Brandon )
    Equateur : une ministre américaine visite des installations pouvant servir de base militaires
    information fournie par AFP 06.11.2025 12:55 

    La ministre américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, visite depuis mercredi des installations militaires en Equateur, où le gouvernement se propose de réautoriser des bases étrangères pour coopérer contre le trafic de drogues. Mme Noem, arrivée sur la ... Lire la suite

  • Un drapeau européen (Crédits: Adobe Stock)
    Le retour de la croissance en Europe ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 06.11.2025 12:50 

    Comme à chaque fin d'année, la croissance anticipée pour l'année qui va commencer séduit les investisseurs et justifie d'investir sur le marché des actions. Il est vrai que le fondement de la valeur des entreprises est leur capacité à générer une croissance à long ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Wall Street vue sur une note prudente, Legrand pèse sur le CAC 40
    information fournie par Reuters 06.11.2025 12:43 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue sur de faibles variations et les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance après une avalanche de résultats, parmi lesquels ceux du groupe français Legrand, fournisseur d'équipements pour centres de données, qui pèsent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank