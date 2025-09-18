Baisse de 12% de l'ANR par action de Peugeot Invest
'Cette évolution est principalement liée à la baisse de valorisation de Peugeot 1810 et à un impact change négatif (estimé à -160 millions d'euros), les Investissements ayant, à taux de change constant, une performance de +9,2%', explique-t-elle.
'Le cours de bourse de Stellantis a reculé de -33% tandis que celui de Forvia s'est maintenu sur des niveaux historiquement bas', précise la société d'investissement pour expliquer le recul de la valorisation de Peugeot 1810.
Le résultat net consolidé part du groupe s'est contracté à 121,5 MEUR au premier semestre 2025 contre un bénéfice de 228 MEUR un an auparavant, une évolution qui provient de la baisse des dividendes consolidés reçus.
Au cours du premier semestre, Peugeot Invest a entamé la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie d'investissement pour 'générer de la performance durablement', mise en oeuvre qui va s'accélérer au cours du second semestre 2025 et en 2026.
