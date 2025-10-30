Baisse de 10% du CA trimestriel pour Eramet
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 09:27
Ces éléments ont largement contrebalancés un effet volume positif (+22%), porté notamment pour les ventes de minerai de manganèse (+8%) et de minerai de nickel (multipliées par 6,7) dont la base de comparaison était très dégradée un an auparavant.
Le groupe pointe des difficultés logistiques dans le transport du minerai de manganèse, et une 'conjoncture macro-économique toujours très incertaine qui pèse sur la demande et les prix de ventes', et qui pénalise sa génération de cash qui reste négative sur la période.
Eramet ajuste ses objectifs 2025 pour l'activité minerai de manganèse, avec une estimation de volume transporté désormais entre 6,1 et 6,3 Mt (et non plus 6,5 à 7 Mt), et réduit son plan de capex 2025 à entre 400 et 425 MEUR (et non plus de 400 à 450 MEUR).
Valeurs associées
|59,1000 EUR
|Euronext Paris
|-1,25%
A lire aussi
-
La croissance économique française a surpris en accélérant à 0,5% au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, meilleure qu'anticipé grâce à des exportations dynamiques, malgré l'incertitude politique en France et les tensions commerciales avec ... Lire la suite
-
La cote de confiance du président Emmanuel Macron a atteint un plus-bas record, à 11%, soit celle enregistrée par son prédécesseur François Hollande, en novembre 2016, selon un sondage bimestriel Verian pour le Figaro magazine publié jeudi. En baisse de 5 points ... Lire la suite
-
(AOF) - Le chiffre d’affaires ajusté d' Eramet , intégrant la contribution proportionnelle de PT Weda Bay Nickel (PT WBN : mine de nickel en Indonésie) et excluant Société Le Nickel (SLN), s’élève à 720 millions d'euros au troisième trimestre 2025, en recul de ... Lire la suite
-
Accords de 1968 avec l'Algérie : le RN inscrit son abrogation à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, un piège pour la droite et les macronistes
Le texte du RN n'est pas contraignant, mais il a une haute portée symbolique. Le Rassemblement national profite jeudi 30 octobre de sa niche parlementaire pour tendre un piège à la droite et aux macronistes. En inscrivant à l'ordre du jour, avant les autres groupes, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer