Baisse de 0,2 point du taux de chômage au deuxième trimestre (Dares)

"Les difficultés de recrutement continuent notamment de diminuer, à l'exception de certains secteurs concernés directement par les Jeux olympiques et paralympiques": hébergement-restauration, transport et entreposage, services aux entreprises.

"Les contraintes auxquelles sont confrontées les entreprises continuent de changer de nature au 2e trimestre 2023, avec une progression des contraintes liées à la demande et un recul des contraintes d'offre", précise la même source.

"En parallèle du ralentissement des créations d'emploi, le nombre de déclarations d'embauche diminue depuis quatre trimestres", ajoute la Dares, notant cependant que "relativement au rythme des créations d'emploi", le nombre de déclarations d'embauche reste "élevé en comparaison de la période précédant la crise sanitaire". On compte environ 71 déclarations d'embauche pour une création d'emploi début 2024, contre 27 déclarations d'embauche pour une création d'emploi en 2019, ce qui "témoigne d'une mobilité accrue des salariés, notamment en CDI".

(AOF) - "Le taux de chômage diminue de 0,2 point au deuxième trimestre 2024, pour s’établir à 7,3 % de la population active", annonce la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), précisant que cette baisse est "portée notamment par une baisse du chômage des jeunes". Le service statistique du ministère du Travail précise que le taux de chômage français se situe « toujours dans la fourchette haute de la zone euro, et reste supérieur de près d’un point à la moyenne européenne » (à 6,5 % au 1er trimestre 2024).

