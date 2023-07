Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bains de Mer: vers l'acquisition d'un hôtel à Courchevel information fournie par Cercle Finance • 14/07/2023 à 10:55









(CercleFinance.com) - Le Groupe SBM (Société des Bains de Mer) de Monaco annonce que sa filiale de droit luxembourgeois Monte-Carlo SBM International Sàrl, a signé un accord l'engageant dans l'acquisition d'un établissement hôtelier à Courchevel, dans les Alpes du Nord.



Le groupe de tourisme monégasque a l'intention de procéder à une importante rénovation de ce 'Palace des Neiges', 'pour y faire vivre prochainement tout son savoir-faire et toute son expertise en la matière', dans un partenariat avec le groupe Vallat.



Cette acquisition devrait être finalisée avant la fin du premier semestre de l'exercice 2023-24, le projet d'acquisition étant soumis aux conditions généralement applicables. Les détails financiers ne sont pas divulgués.





