Baikowski, Keyrus, Passat...l'agenda société France du jour-
information fournie par AOF 26/09/2025 à 17:12

(AOF) - Baikowski

Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

BAIKOWSKI
20,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
KEYRUS
7,7000 EUR Euronext Paris +1,32%
PASSAT
4,400 EUR Euronext Paris -0,23%
SPARTOO
0,3940 EUR Euronext Paris -0,51%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

