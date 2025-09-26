Baikowski, Keyrus, Passat...l'agenda société France du jour

information fournie par AOF • 26/09/2025 à 17:12

(AOF) - Baikowski

Le spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins annoncera ses résultats du premier semestre.

Keyrus

Le groupe de conseils communiquera ses résultats du premier semestre.

Passat

L'expert de la vente assistée par image dévoilera ses résultats du premier semestre.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne signalera ses résultats du premier semestre.