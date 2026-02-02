Baikowski dévoile des revenus en hausse et prévient d'un possible redressement de 1,1 million d'euros
La société spécialisée dans la fabrication de minéraux industriels de spécialité indique que son activité a été pénalisée par un effet de change défavorable de 1,2 million d'euros, principalement en raison de la dépréciation marquée du yen japonais et du dollar américain face à l'euro.
Le groupe juge la croissance de la demande solide sur ses principaux segments de marché malgré un environnement macro-économique mondial incertain.
Dans le secteur de l'électronique, les ventes liées aux applications de CMP (polissage mécano-chimique) ont augmenté, en dépit d'une base de comparaison exigeante liée au fort rebond enregistré en 2024 sur le marché des semi-conducteurs.
En ce qui concerne l'automobile, les ventes se sont maintenues à un niveau comparable à celui de l'exercice précédent, malgré le ralentissement du développement commercial des nouvelles générations de batteries.
Enfin, le marché médical a affiché une dynamique soutenue, notamment grâce à la montée en puissance des solutions pour les applications dentaires.
Baikowski prévient qu'il a identifié un risque de redressement, estimé à ce stade à 1,1 million d'euros sur une période de trois ans, dans le cadre d'un contrôle fiscal portant sur le Crédit d'Impôt Recherche (CIR).
Pour 2026, le groupe confirme la pertinence de son positionnement stratégique sur des marchés de long terme. Sur l'exercice en cours, la société va poursuivre son développement, notamment dans le domaine de la transition énergétique. A court terme, les tendances de fond de ses principaux marchés demeurent bien orientées.
