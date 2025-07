Baikowski : activité en hausse de 2,7% au premier semestre

(AOF) - Baikowski, spécialiste de la confection de poudres et formulations d'alumine ultra pures, d'oxydes et composites fins, a dévoilé son chiffre d’affaires du premier semestre 2025, ressortant en hausse de 2,7% à 26,7 millions d'euros. Le groupe a bénéficié d’une demande solide sur ses principaux segments de marché. L'Asie et les autres régions du monde (hors Europe et Amériques) ont représenté 53% du total (contre 56% au premier semestre 2024), les Amériques 29% (contre 29%), le reste de l’Europe 14% (contre 11%), et la France 4 % (contre 4 %).

Côté perspectives, le groupe est solidement positionné sur des marchés de long terme et poursuit son développement autour de projets structurants, en particulier dans le domaine de la transition énergétique. À court terme, les tendances de fond de ses principaux marchés demeurent bien orientées.

AOF - EN SAVOIR PLUS