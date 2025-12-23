 Aller au contenu principal
Baidu grimpe en flèche grâce à son partenariat avec Uber et Lyft pour des essais de taxis-robots au Royaume-Uni l'année prochaine
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 03:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Les actions du géant chinois de la technologie Baidu 9888.HK à Hong Kong augmentent de 1,4% à 122 dollars HK, leur plus haut niveau depuis le 15 décembre

** Les actions sont en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 17 décembre, dans leur troisième séance de gain consécutive

** L'action cotée en bourse aux États-Unis BIDU.O a gagné 0,5 % lundi

** Uber UBER.N et Lyft LYFT.O ont déclaré lundi qu'ils s'associaient à Baidu pour lancer des essais de taxis sans chauffeur au Royaume-Uni l'année prochaine

** Dans le cadre de ces partenariats, les véhicules Apollo Go RT6 de Baidu rejoindront les réseaux londoniens des plateformes de covoiturage en 2026

** Cela marquera la première concurrence directe entre les géants autonomes américains et chinois dans une capitale européenne, après que Waymo, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a récemment commencé à effectuer des tests supervisés dans la ville

** Depuis le début de l'année, les actions de Hong Kong ont augmenté de 46 %, les actions cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 47,6 %

Valeurs associées

ALPHABET-A
309,7800 USD NASDAQ +0,85%
BAIDU RG-A
13,446 EUR Tradegate +1,04%
BAIDU SP ADR-A
124,4100 USD NASDAQ +0,48%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 883,61 Pts Six - Forex 1 +0,32%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
LYFT RG-A
19,9300 USD NASDAQ +2,63%
UBER TECH
81,255 USD NYSE +2,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 03:54:37.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

