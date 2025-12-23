Baidu grimpe en flèche grâce à son partenariat avec Uber et Lyft pour des essais de taxis-robots au Royaume-Uni l'année prochaine

23 décembre - ** Les actions du géant chinois de la technologie Baidu 9888.HK à Hong Kong augmentent de 1,4% à 122 dollars HK, leur plus haut niveau depuis le 15 décembre

** Les actions sont en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 17 décembre, dans leur troisième séance de gain consécutive

** L'action cotée en bourse aux États-Unis BIDU.O a gagné 0,5 % lundi

** Uber UBER.N et Lyft LYFT.O ont déclaré lundi qu'ils s'associaient à Baidu pour lancer des essais de taxis sans chauffeur au Royaume-Uni l'année prochaine

** Dans le cadre de ces partenariats, les véhicules Apollo Go RT6 de Baidu rejoindront les réseaux londoniens des plateformes de covoiturage en 2026

** Cela marquera la première concurrence directe entre les géants autonomes américains et chinois dans une capitale européenne, après que Waymo, propriété d'Alphabet GOOGL.O , a récemment commencé à effectuer des tests supervisés dans la ville

** Depuis le début de l'année, les actions de Hong Kong ont augmenté de 46 %, les actions cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 47,6 %