Baidu et Geely invoquent des difficultés pour l'industrie des véhicules électriques

( AFP / JADE GAO )

Deux géants chinois de l'automobile et de la technologie, Geely et Baidu, ont invoqué vendredi "d'énormes changements" dans l'industrie des véhicules électriques pour justifier des réductions soudaines d'effectifs cette semaine chez Jiyue, leur coentreprise du secteur.

"En raison des énormes changements dans le paysage concurrentiel de l’industrie, le +business plan+ n’a pas pu être exécuté et les opérations ont rencontré des défis", ont-ils déclaré dans un communiqué commun partagé sur les réseaux sociaux.

Jiyue a suscité cette semaine de l'irritation chez ses employés en leur annonçant le démantèlement de certains départements, selon les médias locaux.

Le nombre d'employés touchés n'est pas connu. Baidu et Geely se sont engagés à aider à résoudre des questions financières afférentes "dès que possible".

La Chine est le premier marché au monde pour les véhicules électriques, mais les projets de ses constructeurs à l'étranger sont de plus en plus menacés par d'épineux différends commerciaux avec les Etats-Unis et l'Europe.

Les difficultés de Jiyue pourraient présager de complications à venir pour d'autres sociétés chinoises du secteur, a déclaré à l'AFP l’analyste indépendant Lei Xing.

Que cela se produise chez Geely et Baidu, des acteurs de premier plan dans leurs domaine, est "une forme de surprise", a ajouté l'analyste.

"Cela montre à quel point il est difficile de rivaliser dans l’environnement actuel", a-t-il souligné, parlant même de "débâcle" chez Jiyue, qui pourrait selon lui ne pas être la dernière.

"Je pense que d’autres marques, en regardant vers 2025, pourraient être en difficulté aussi", a-t-il estimé.