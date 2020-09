Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bahreïn et Israël concluent un accord de normalisation de leurs relations-communiqué commun Reuters • 11/09/2020 à 19:17









WASHINGTON, 11 septembre (Reuters) - Bahreïn et Israël ont conclu un accord de normalisation de leurs relations, annoncent vendredi les dirigeants des deux Etats et le président américain Donald Trump dans un communiqué commun. "C'est une étape historique en direction de la paix au Moyen-Orient. L'ouverture d'un dialogue direct sur la création de liens entre ces deux sociétés dynamiques et économies développées va permettre de confirmer la transformation du Moyen-Orient et accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité dans la région", est-il écrit dans ce communiqué. La décision de Bahreïn suit celle qu'ont prise au mois d'août les Emirats arabes unis, provoquant une vague de réprobation dans certaines parties du monde arabo-musulman. (Susan Heavey; version française Nicolas Delame)

