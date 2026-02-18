BAE Systems valide les essais de son véhicule terrestre autonome ATLAS
BAE Systems annonce le succès des essais de son Autonomous Tactical Light Armour System (ATLAS), un véhicule terrestre sans équipage conçu comme une capacité autonome de nouvelle génération.
Lancée en septembre 2024, la version Collaborative Combat Variant (CCV) a été testée à tous les niveaux d'autonomie, du télépilotage à la navigation par points de passage jusqu'à l'autonomie complète avec détection et évitement d'obstacles.
Le prototype est présenté comme un "multiplicateur de force" visant à accroître la masse de combat tout en réduisant l'exposition des soldats aux risques. "Maniable et rapide", il est destiné à accompagner des véhicules de combat avec équipage, à chenilles ou à roues, dans des environnements difficiles.
L'ATLAS CCV peut embarquer différentes charges utiles, dont la nouvelle tourelle automatisée de calibre intermédiaire "VANTAGE". Celle-ci intègre le système passif Multi-Spectral Automatic Target Detection, Tracking and Classification System (ATTCS), permettant la détection, le suivi et la classification automatiques des cibles.
Andrew Gresham, directeur général Defence Delivery chez BAE Systems Australia, souligne que le groupe est passé en 16 mois du lancement du programme à un démonstrateur pleinement fonctionnel et indique mener "d'importantes activités de marketing et d'engagement clients sur les marchés internationaux".
