 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 838,50
+0,93%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BAE Systems va livrer un sonar sous-marin avec Thales au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 18:10

(Zonebourse.com) - Thales a annoncé jeudi avoir franchi une nouvelle étape dans sa collaboration avec le groupe de défense britannique BAE Systems, à travers un projet visant à fournir au Royaume-Uni une capacité de sonar sous-marin de nouvelle génération.

Aux termes de ce protocole d'accord, BAE Systems va proposer la désignation de Thales en tant qu'autorité principale de conception et intégrateur sonar principal pour l'ensemble de la flotte, un statut qui doit lui assurer la fourniture de ses système sonar pour sous-marins aux forces armées.


Depuis plus de 20 ans, Thales et BAE Systems ont développé un mode de livraison simplifié qui accélère le déploiement de solutions sonar avancées, avec des produits et composants sonar qui continueront d'être fournis par l'industrie sonar britannique.

BAE Systems et Thales disent actuellement employer environ 500 personnes dans le domaine des systèmes de lutte sous la mer au Royaume-Uni.

Avec l'arrivée des sous-marins d'attaque de prochaine génération de la Royal Navy, cela devrait dépasser 660 personnes.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 944,250 GBX LSE +6,13%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

  • Des dégâts autour du bâtiment du Musée national de Sanaa, à la suite d'une frappe aérienne israélienne la veille, le 11 septembre 2025 au Yémen ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Israël: un nouveau missile houthi intercepté après les frappes sur Sanaa
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:26 

    L'armée israélienne a dit jeudi avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, au lendemain de bombardements israéliens contre les Houthis, qui ont fait 35 morts et 131 blessés selon les rebelles yéménites. "Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank