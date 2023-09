Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: va équiper la RAF avec le casque Striker II information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - BAE Systems fait savoir que le ministère britannique de la Défense (MOD) lui a attribué un contrat visant à développer Striker II, présenté comme 'l'un des casques de combat les plus avancés au monde', utilisant les dernières technologies pour intégrer son système de vision nocturne entièrement numérique et son écran couleur lisible à la lumière du jour.

Striker II affiche les données directement sur la visière du casque du pilote, offrant une réalité augmentée du monde réel ainsi que des informations critiques pour la mission juste devant ses yeux.



Dans le cadre du nouveau contrat, les ingénieurs de BAE Systems développent les capacités du casque avant le début de la production initiale afin de soutenir les essais en vol de qualification et d'intégration sur le site aérien de combat de BAE Systems à Warton, dans le Lancashire.



Selon BAE Systems, Striker II offrira aux pilotes du Typhoon de la RAF un avantage crucial : offrir une connaissance de la situation inégalée depuis le cockpit tout en aidant à éviter la surcharge sensorielle, ce qui est vital dans un environnement de haute technologie et en évolution rapide.





