BAE Systems: va développer un système ISR spatial

(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un protocole d'accord avec Hanwha Systems pour développer une solution satellitaire multi-capteurs à destination des marchés internationaux.



Ce partenariat vise à combiner les capteurs de radiofréquence (RF) à bande ultra-large de BAE Systems et l'expertise de Hanwha Systems dans le domaine spatial de la prochaine génération de radars à synthèse d'ouverture (SAR) afin de créer une capacité avancée de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).



BAE Systems prévoit de lancer sa première constellation Azalea TM en orbite basse dès 2025 pour renforcer les capacités de détection des menaces dans et depuis l'espace.



Rachael Hoyle, directrice de l'espace chez BAE Systems Digital Intelligence, estime que ce partenariat ' représente une opportunité passionnante de faire progresser les capacités ISR depuis l'espace '.



Sung-Chan Song, chef de la division spatiale de Hanwha Systems, a déclaré : ' Les petits satellites SAR sont de plus en plus reconnus comme des ressources inestimables pour la surveillance et la reconnaissance.





