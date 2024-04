Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: travaille sur un moteur hybride avec Cummins information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce une collaboration avec Cummins autour de l'intégration et la certification d'un moteur diesel hybride destiné au marché du transport en commun, avec un lancement prévu à l'horizon 2027.



Proposée aux spécialistes du transport en commun, cette solution électrique hybride, 'éprouvée et rentable' réduira la consommation de carburant ainsi que les émissions polluantes associées.



Outre le système de transmission électrique entièrement hybride, BAE Systems proposera un support technique et une expertise en intégration de systèmes.



Le moteur inclura également une technologie éprouvée de démarrage et d'arrêt du moteur ainsi que de géo-repérage, permettant au véhicule de passer automatiquement en mode bus entièrement électrique lorsqu'il entre dans des zones vertes désignées.





