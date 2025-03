BAE Systems: travaille avec ISI sur les destroyers canadiens information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un contrat avec Irving Shipbuilding (ISI) dans le cadre de la prochaine phase du programme canadien de destroyers de classe River. Le programme est présenté comme ' le projet de construction navale le plus vaste et le plus complexe entrepris au Canada depuis la Seconde Guerre mondiale '.



Ce contrat fait suite à l'attribution par le gouvernement canadien d'un accord de mise en oeuvre à ISI pour la construction des trois premiers des 15 navires prévus, ainsi que pour la formation, les pièces de rechange et la maintenance.



Concrètement, ce programme fournira une puissance de combat décisive pour les opérations en mer et en appui aux forces interarmées à terre pour des missions variées : lutte contre la piraterie et le terrorisme, renseignement et surveillance, aide humanitaire, opérations de recherche et de sauvetage...



Pour répondre aux exigences spécifiques de la Marine royale canadienne et, dans le cadre de ce nouveau contrat, BAE Systems fournira un soutien et des services de conseil tout au long de la phase de construction.







Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 655,500 GBX LSE -0,09%