BAE Systems teste son lanceur de missiles ADL

Le groupe de défense a franchi une étape dans le développement d'un système de lancement de missiles destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la marine américaine et des flottes alliées.

BAE Systems a annoncé avoir réalisé avec succès le premier essai de tir réel de son Adaptable Deck Launcher (ADL), un système de lancement de missiles installé sur le pont des navires. Développé dans le cadre d'un contrat avec le département américain de la Guerre pour le NATO Seasparrow Project Office, il s'appuie sur les équipements logistiques et électroniques du système de lancement vertical Mk 41.

L'ADL permet notamment un rechargement rapide en mer, sans retour au port, afin de maintenir une cadence de tir élevée. Il peut équiper des porte-avions, des navires amphibies et d'autres bâtiments de surface, ainsi que des navires de surface sans équipage de taille moyenne.

Le système est également conçu pour être entièrement compatible avec les conteneurs Mk 25 Quad-Pack du missile Evolved SeaSparrow, destinés à la défense contre les missiles antinavires supersoniques, les aéronefs et d'autres menaces aériennes.

Peu avant 15h30, le titre progressait de 0,9% à Londres, autour des 2 030 pence.