BAE Systems teste avec succès une capacité d'attaque électromagnétique modulaire pour drones
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 18:13

Le groupe de défense a démontré, lors d'essais menés avec l'US Air Force, une version allégée de ses systèmes d'attaque électromagnétique destinée aux plateformes de plus petite taille.

BAE Systems annonce avoir validé plusieurs démonstrations d'attaque électromagnétique (EA) reposant sur une architecture modulaire, capable de neutraliser les défenses aériennes adverses et de perturber l'usage du spectre électromagnétique pour la coordination des opérations.

Le prototype a été testé sous nacelle sur un avion d'essai représentant un drone de groupe 4 ou 5 (soit un appareil de plus de 600 kg pouvant voler jusqu'à 18 000 pieds pour le groupe 4 ou au-delà pour le groupe 5).

Le système embarquait des logiciels éprouvés de lutte contre le C5ISRT (commandement, contrôle, communications, informatique, cyber, renseignement, surveillance, reconnaissance et ciblage), incluant une application tierce. L'idée est de produire des effets électromagnétiques distribués à partir de plateformes aux capacités variées.

"Nous montrons aux forces armées que nous pouvons miniaturiser notre matériel EA haute performance et l'adapter à des noeuds plus petits sur le réseau", a commenté Rory Duddy, directeur du programme Modular Electromagnetic Attack chez BAE Systems.

BAE Systems a reculé de 1,3% aujourd'hui à Londres mais le titre affiche toujours une progression impressionnante de près de 25% depuis le début de l'année.

