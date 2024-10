Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BAE Systems: teste avec succès un système de navigation information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que son système de récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System), qui s'appuie sur un circuit intégré spécifique de nouvelle génération (ASIC), a démontré avec succès le suivi de signal M-Code dans le cadre du programme Military GPS User Equipment (MGUE) Inc 2 Miniature Serial Interface (MSI).



Ce développement, issu d'un contrat de 247 millions USD attribué par la Space Systems Command de l'U.S. Space Force en 2020, permettra de renforcer les capacités de Positionnement, Navigation et Horodatage (PNT).



' Ce jalon de développement valide que nous disposons du noyau de notre prochaine génération de technologie GNSS ', a déclaré Luke Bishop, directeur de la Navigation et des Systèmes de capteurs chez BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 292,25 GBX LSE +0,02%