BAE Systems: teste avec succès des drones armés à bas coût information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 10:42









(Zonebourse.com) - BAE Systems annonce avoir détruit pour la première fois des cibles aériennes et terrestres à l'aide d'un drone multi-rotor armé, à l'occasion d'essais menés aux États-Unis.



Ainsi, le TRV-150, version modifiée du drone Malloy T-150, a lancé avec succès une munition guidée par laser APKWS, marquant une première pour un système non piloté.



L'opération démontre une capacité multi-rôle à coût réduit pour appuyer les troupes au sol. Les essais, réalisés en partenariat avec SURVICE Engineering, ont dépassé les attentes, sans aucun tir manqué. Ce développement ouvre la voie à un déploiement tactique plus large de drones armés, alliant efficacité et flexibilité sur le champ de bataille.





