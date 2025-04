BAE Systems: système de contrôle pour l'US Space Force information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce que la Space Systems Command de l'U.S. Space Force l'a sélectionnée pour fournir un nouveau système de commande et de contrôle satellitaire (C2) dans le cadre du programme FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution).



Ce système servira aux satellites d'alerte avancée de nouvelle génération (Next-Gen OPIR) et prendra également en charge la constellation SBIRS déjà en orbite.



Grâce à la solution logicielle de BAE Systems, les fonctions de télémétrie, de commande, de gestion de mission et des ressources au sol seront unifiées sur une seule plateforme.



BAE Systems ajoute que ce dispositif vise aussi à simplifier les opérations, réduire les coûts et améliorer la résilience des systèmes futurs.





Valeurs associées BAE SYSTEMS 1 709,000 GBX LSE +1,70%