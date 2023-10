Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BAE Systems: succès des tirs longue portée à obus guidé information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 11:09

(CercleFinance.com) - BAE Systems, en partenariat avec le Combat Capabilities Development Command Armaments Center (DEVCOM AC) de l'armée américaine, annonce avoir tiré un projectile guidé XM1155-SC sur la plus grande distance qu'un M109 Paladin ait jamais tiré un projectile guidé.



Le projectile a été guidé avec succès vers la zone cible et l'a touché à l'aide du GPS, démontrant ainsi la capacité supplémentaire que l'obus peut offrir à la flotte actuelle d'obusiers de l'armée américaine.



Le test, réalisé à Yuma Proving Ground, en Arizona, a été conduit à l'aide d'un système de charge d'artillerie modulaire (MACS) prouvant la compatibilité du XM1155-SC avec les systèmes d'artillerie actuels.



'Ce tir réussi [...] montre que notre concept est sur la bonne voie pour offrir une portée et une létalité supérieures aux unités d'artillerie de brigade et de division de l'armée américaine', souligne BAE Systems.



Le concept de BAE Systems pour le programme XM1155-SC de l'armée américaine est un projectile avancé lancé par canon pour la défaite de cibles fixes et mobiles dans des environnements contestés à une portée plus que doublée par rapport aux munitions à guidage de précision lancées par canon.