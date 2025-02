BAE Systems: soutient les besoins maritimes de la Norvège information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 10:18









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hamek pour soutenir les besoins maritimes de la Norvège.



L'accord a été conclu lors d'un événement à Harstad, en présence de représentants des gouvernements britannique et norvégien.



Sous réserve du processus d'acquisition norvégien, les deux entreprises étudieront des solutions de maintenance navale pouvant générer des retombées économiques.



' Cet accord renforce notre relation industrielle ', a déclaré Bruce Balchin, directeur de la campagne Norvège chez BAE Systems.







