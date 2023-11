Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: signe un contrat avec la marine australienne information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 15:12









(CercleFinance.com) - BAE Systems annonce avoir reçu un contrat pour la livraison de plusieurs ensembles de canons de moyen calibre Mk 45 et d'un système automatisé de manutention de munitions (AHS) pour les nouvelles frégates de classe Hunter de la Royal Australian Navy.



Le système de canon Mk 45 équipera la Royal Australian Navy d'un système de canon commun et adaptable pouvant facilement intégrer des munitions avancées pour fournir la puissance de feu requise pour répondre à la mission de dissuasion de classe Hunter.



' Nous sommes fiers de nous associer à BAE Systems Maritime Australia pour fournir le système de canon Mk 45 et le système de manutention de munitions à la Marine royale australienne ', a déclaré Brent Butcher, vice-président et directeur général des systèmes d'armes chez BAE Systems, Inc.



Les travaux sur le contrat débuteront en 2023 et se termineront en 2036.





