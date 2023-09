Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BAE Systems: signe un contrat avec la GSA des États-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - Promoveo Solutions, une coentreprise (JV) de BAE Systems et Purisolve a remporté un contrat avec la General Services Administration (GSA) des États-Unis.



Dans le cadre d'un contrat de cinq ans, Promoveo Solutions fournira une large gamme de services informatiques aux gouvernements.



Promoveo Solutions a été créée pour conclure des contrats à long terme visant à fournir des services informatiques et un accès à des produits, services et solutions commerciales aux gouvernements fédéral et locaux.



' Nous sommes ravis de proposer des solutions et des services informatiques avant-gardistes dans le cadre de cette première attribution de contrat. ' a déclaré David Reynolds, directeur général adjoint de l'activité Intelligence Solutions de BAE Systems.





Valeurs associées BAE SYSTEMS LSE -1.32%