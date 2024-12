BAE Systems: sifne un contrat de 68 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - BAE Systems a signé un contrat de 68 millions de dollars pour la production de 44 véhicules tout-terrain par temps froid (CATV) supplémentaires pour l'armée américaine.



' Le CATV offre à l'armée américaine une combinaison dynamique de mobilité et de flexibilité permettant une réponse rapide sur tous les terrains ', a déclaré Dean Medland, vice-président de Sustainment & International chez BAE Systems.



' Nous sommes fiers de soutenir la production supplémentaire de CATV pour l'armée américaine et nous sommes convaincus que la capacité d'aller partout et la conception modulaire du véhicule répondront à leurs besoins futurs, leur permettant de mener à bien une série de missions allant des opérations militaires à l'aide humanitaire et aux interventions en cas de catastrophe '.





