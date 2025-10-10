 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 066,82
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BAE Systems s'allie à PragoData pour le soutien intégré de la défense tchèque
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:10






BAE Systems annonce un partenariat avec PragoData, intégrateur et société de conseil tchèque, afin de fournir des capacités de soutien intégré des produits (IPS) au secteur de la défense de Tchéquie. L'objectif est d'améliorer la disponibilité opérationnelle des équipements militaires, notamment des véhicules blindés.

BAE Systems mettra à disposition sa solution logicielle PropheSEA, déjà utilisée par la Royal Navy et des alliés de l'OTAN, pour optimiser la gestion d'actifs sur tout leur cycle de vie. Cette offre repose aussi sur ShareAspace, logiciel collaboratif développé par Eurostep, filiale du groupe.

À plus long terme, les deux partenaires envisagent de combiner leurs expertises en matière de gestion de cycle de vie et de normes ASD S-Series, afin de moderniser et digitaliser le soutien logistique des forces armées tchèques.











Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 970,500 GBX LSE -2,21%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank