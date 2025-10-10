BAE Systems s'allie à PragoData pour le soutien intégré de la défense tchèque
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:10
BAE Systems annonce un partenariat avec PragoData, intégrateur et société de conseil tchèque, afin de fournir des capacités de soutien intégré des produits (IPS) au secteur de la défense de Tchéquie. L'objectif est d'améliorer la disponibilité opérationnelle des équipements militaires, notamment des véhicules blindés.
BAE Systems mettra à disposition sa solution logicielle PropheSEA, déjà utilisée par la Royal Navy et des alliés de l'OTAN, pour optimiser la gestion d'actifs sur tout leur cycle de vie. Cette offre repose aussi sur ShareAspace, logiciel collaboratif développé par Eurostep, filiale du groupe.
À plus long terme, les deux partenaires envisagent de combiner leurs expertises en matière de gestion de cycle de vie et de normes ASD S-Series, afin de moderniser et digitaliser le soutien logistique des forces armées tchèques.
Valeurs associées
|1 970,500 GBX
|LSE
|-2,21%
